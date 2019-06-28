حقيقة انسحاب زيمبابوي من كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يوضح من خلاله حقيقة انسحاب المنتخب الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 “الكان”، المُقامة في مصر حاليًا.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي أن منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بشكل طبيعي.

وانتشرت أنباء عن تجدد أزمة غضب لاعبي منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم بسبب تأخر المستحقات المالية، والتهديد بالانسحاب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وعدم خوض مباراة الكونغو الديمقراطية المقبلة.

وكانت الأزمة ذاتها قد اندلعت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وترددت أنباء عن تهديد لاعبي منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم بعدم خوض مباراة الافتتاح ضد مصر.

ويحتل منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة من التعادل مع أوغندا والخسارة ضد مصر.

ويحتاج منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم إلى الفوز في المباراة الأخيرة ضد الكونغو الديمقراطية، وانتظار نتيجة مباراة مصر وأوغندا لتحديد إمكانية التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.