حقيقة ترشح ماجد النفيعي لانتخابات النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أثار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، الجدل حول ترشحه لرئاسة الراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وانتشرت الأيام القليلة الماضية أنباء عن ترشح ماجد النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم من الأمير منصور بن مشعل، وانقسم الجمهور حول هذا القرار، حيث أيده البعض، فيما طالبه البعض الآخر بالابتعاد ومنح الفرصة أمام الآخرين.

وفي الوقت الذي أكد فيه بعض الإعلاميين ترشح ماجد النفيعي رسميًّا، استبعد البعض الآخر ترشحه، وكتب بدر عقيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ماجد النفيعي لن يترأس النادي الأهلي..!!”.

وقال الإعلامي الرياضي طارق النوفل: “ماجد النفيعي لن يرأس الأهلي… التجربة الأولى لن يكررها وسيعود داعمًا للإدارة المنتخبة بكل تأكيد”.

وأكدت تقارير صحافية اليوم أن ماجد النفيعي اعتذر عن الترشح لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على دعمه مع عضو شرف الراقي، الأمير منصور بن مشعل لأي رئيس يترشح لمنصب الرئيس.

وسبق أن تولى ماجد النفيعي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلفًا للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، في شهر إبريل عام 2018، قبل أن يتقدم باستقالته في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

انتخابات الأندية:

واستقبلت أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها، على أن يُغلق باب الترشيح، بعد غد الثلاثاء، وسيتم بعد ذلك فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

وبدأت اللجان المكلفة من هيئة الرياضة بالإشراف على الانتخابات أعمالها داخل الأندية، وسيكون، يوم الجمعة، موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية، سيتم النظر فيها باليوم التالي، ويتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.