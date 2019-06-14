حقيقة تفاوض الشباب مع مباي دياني

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، حقيقة اقتراب الليوث من التعاقد مع نجم غلطة سراي التركي، مباي دياني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية.. وهي لا تعدو كونها تسويق لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة”.

وكانت تقارير صحافية تركية، قد أعلنت عن اقتراب السنغالي دياني من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة أن أحد مسؤولي نادي الشباب سيصل إلى تركيا قريبًا لحسم الصفقة رسميًّا.

وتألق مباي دياني بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في هذا الموسم، ويحتل صدارة هدافي الدوري التركي برصيد 28 هدفًا.

وسبق أن خاض السنغالي مباي دياني تجربة احترافية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عام 2014، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، قبل أن يخوض أكثر من تجربة أوروبية وآسيوية، وخطف الأنظار مؤخرًا في الدوري التركي.