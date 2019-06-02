حقيقة تقديم موعد إيداع حساب المواطن قبل عيد الفطر

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم ستتم في موعدها المحدد.

وتلقى حساب المواطن سؤالًا من مواطن قال فيه: هل حساب المواطن ينزل قبل عيد الفطر؟

وردت خدمة العملاء في البرنامج بالقول: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشر يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وحسب الآليات المتبعة في البرنامج يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره يوم واحد إذا صادف يوم العاشر عطلة رسمية.

وكان عدد من المواطنين عبروا عن تطلعهم في أن يتم إيداع الدفعة الـ19 من حساب المواطن قبل عيد الفطر المبارك حتى تكتمل الفرحة ويتمكن بعض من ذوي الدخول المنخفضة في توفير احتياجات العيد.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.