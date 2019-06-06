حقيقة هروب البشير من سجن كوبر

المواطن - متابعة

نفت الشرطة السودانية صحة تقارير تحدثت عن حدوث محاولة مسلحة لتهريب الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من رموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.

وأفاد البيان بأن “القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة”.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن “سلطات الأمن في السودان أحبطت محاولة قام بها العشرات من أنصار النظام السابق لإطلاق الرئيس المعزول عمر البشير من سجن كوبر”.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر لم تسمها أن “أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني السابق هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم”.

من جهة أخرى قررت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

جاء ذلك بعدما صوت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية.

وكان الاتحاد الأفريقي أمهل، في منتصف أبريل الماضي: المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الاتحاد، قبل أن يمددها ثلاثة أشهر بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد.