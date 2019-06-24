حلّ أمثل لـ الهلال على الطريقة المغربية

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي الهلال في التخلص من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عودته من الإعارة من صفوف نادي لانس الفرنسي.

وقالت تقارير صحفية: إن نادي الهلال لا يفكر في الإبقاء على أشرف بن شرقي في الفترة الحالية، حيث تبحث الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل عن تسويق اللاعب بسعر مناسب في الفترة المقبلة.

الوداد يُقدم الحل الأمثل لـ الهلال

وألمحت تقارير أن الوداد البيضاوي المغربي سيتقدّم بعرض لضم بن شرقي على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أن يضمن العقد شرطًا لشرائه نهائيًا، في الموسم التالي.

وربما إذا تقدّم الوداد بعرض قوي لـ الهلال، ستُحل الأزمة لدى الفريق الهلالي والذي بحث عن تسويق بن شرقي بسعر مناسب للاستفادة من الأموال في ضم صفقات أخرى.

وقالت مجلة فرانس فوتبول: إن اللاعب أشرف بن شرقي هو مليونير دوري الدرجة الثانية الفرنسي؛ بسبب الراتب الكبير والذي تقاضاه من نادي لانس في الفترة الماضية.

مليونير في الدوري الفرنسي

وذكرت مجلة France Football أن أشرف بن شرقي تقاضى من نادي لانس راتب سنوي قدره 1.2 مليون يورو ليكون أعلى لاعب أجرًا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكان نادي الهلال وافق على إعارة اللاعب المغربي بن شرقي لصفوف نادي لانس، مع وجود بند يسمح بشراء لانس للاعب المغربي إذا رغب.

ولم ينجح أشرف بن شرقي في التألق مع نادي الهلال الموسم ما قبل الماضي، حيث تمت إعارته لنادي لانس.

وفاز أشرف بن شرقي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع ناديه السابق الوداد البيضاوي المغربي في عام 2017 على حساب الأهلي المصري.