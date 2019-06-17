حل مشكلة حالة الدفعة مدفوعة والدعم لم يصل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة عدم وصول الدعم في حسابات المستفيدين رغم كون حالة الدفعة “مدفوعة” في موقع البرنامج.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار لم يصل الدعم وحالة الدفعة لدية مدفوعة : في حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتمّ الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب.

وفي وقت سابق شرح حساب المواطن حالات الدفاعات الأربع حيث قال إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع حساب المواطن أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل. ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.