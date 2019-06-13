حمدالله يرحل عن معسكر المغرب غاضبًا

المواطن - مروة نبيل

قرر نجم نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله مغادرة معسكر منتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكدت صحيفة “المنتخب”، أن عبدالرزاق حمدالله غادر، قبل قليل، معسكر المغرب غاضبًا، نظرًا لتعرضه لبعض المضايقات، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأشارت تقارير مغربية، إلى أن حمدالله رحل عن معسكر منتخب المغرب لعدم رضاه عن الجو العام، بجانب دخوله في مشادة مع فيصل فجر، بعدما منعه من تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية بالأمس.

وحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيجاد حل لإقناع حمدالله بالبقاء في معسكر المنتخب، ولكنه أصر على الرحيل وغادر رسميًا.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد أعلن عن قائمة منتخب المغرب النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، والتي شهدت تواجد عبدالرزاق حمدالله بعد تألقه اللافت مع النصر.

ويقع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم منتخبات كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا.