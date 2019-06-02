حمدالله يُقلق جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تلقيه أكثر من عرض للاحتراف في أوروبا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار خوف جماهير النصر التي تخشى رحيل هداف الفريق المتألق في الميركاتو الصيفي.

العروض تنهال على حمدالله

وأكد حمدالله خلال تصريحاته لقناة Medi1TV المغربية، أنه يشعر بالراحة للتواجد في صفوف النصر، مُشددًا في الوقت ذاته على تلقيه عرضًا للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى في إيطاليا، ولكنه لن يرحل إلا بموافقة إدارة العالمي.

وأوضح عبدالرزاق حمدالله أنه تلقى عروضًا عديدة من فرق أوروبية، أبرزها العرض الإيطالي من فريق يلعب في منافسات السيري آي، ووصف النجم المغربي هذا النادي بـ”المفاجأة” دون الكشف عن اسمه.

وتابع قائلًا: “لم أكن أعرف أن رئيس النادي سيرحل نهاية الموسم، وسأنتظر انتخاب مجلس إدارة جديد لبدء المفاوضات حول التجديد، عقدي به شرط جزائي، ولكن مستحيل أن أنهي مشواري بهذه الطريقة، لن أفسخ العقد إلا بإرادة الفريق”.

قلق الجماهير

وأبدت الجماهير النصراوية قلقها من تصريحات عبدالرزاق حمدالله خوفًا من رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة أن العالمي تنتظره منافسات هامة في الموسم الرياضي الجديد، ويطمح للاستمرار على القمة والمنافسة على البطولات.

وتأمل الجماهير المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يسير الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد، ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16.

ويُعد عبدالرزاق حمدالله أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث ساهم في تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز 34 هدفًا ليخطف لقب هداف البطولة.