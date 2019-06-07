حمد الله: سعيد بالعودة إلى المنتخب المغربي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر، عبدالرزاق حمد الله، عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر حمد الله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له في تدريبات أسود الأطلسي، وعلق قائلًا: “مرحبًا بالجميع، أنا سعيد بالعودة إلى المنتخب المغربي مرة أخرى، وأتمنى أن أستطيع مساعدة بلدي على النجاح”.

وغاب حمد الله عن المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية، واعتذر عن الالتحاق بمباراتي مالاوي والأرجنتيني، وضمه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قائمة أسود الأطلسي الأولية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ومن المنتظر أن يعود عبدالرزاق حمد الله للمشاركة مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال مباراة جامبيا الودية التي ستُقام، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مراكش.

وتألق عبدالرزاق حمد الله بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، وقاده لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما توج بلقب هداف البطولة برصيد 34 هدفًا.