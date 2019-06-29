حملات التشويه المغرضة تُعلن هزيمتها أمام ولي العهد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كتبت قمة مجموعة العشرين التي أقيمت أمس الجمعة، بمدينة أوساكا اليابانية، نهاية الحملات المغرضة التي تعرضت لها المملكة على مدى أكثر من نصف عام، وتحديدًا منذ وفاة جمال خاشقجي في مقر القنصلية بإسطنبول.

العديد من وسائل الإعلام الأمريكية شاركت في تلك الحملات، وكانت جزءًا من محاولات مغرضة لإحراج المملكة على المستوى الدولي، حيث كانت تكثف من تلك الحملات بالمحافل العالمية مثل قمة العشرين العام الماضي في بوينس آيريس، والنسخة الحالية من تجمع أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، إلا أن جميع هذه الحملات المغرضة باءت بالفشل.

اعترافات بالهزيمة

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتصدر منصة الصورة العائلية في قمة العشرين الجارية، جاءت بعد 9 أشهر من وفاة خاشقجي.

اعتراف واشنطن بوست، وهي إحدى وسائل الإعلام التي كثفت حملاتها لتشويه سمعة المملكة، تؤكد أن تلك المحاولات فشلت بشكل واضح، ولم تنجح في الحصول على التأييد المنتظر لإحراج موقف المملكة عالميًا، حيث أتت صورة الأمير محمد بن سلمان وهو يتصدر صفوف الرؤساء والزعماء لتُنهي أي محاولات في هذا الصدد.

مكانة رفيعة لولي العهد

وقالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن ظهور ولي العهد في المنتصف ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة اليابانية المنظمة للقمة شينزو آبي، أكد المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ولي العهد في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان تقاسم الأضواء مع الرئيس الأمريكي خلال الصورة العائلية التي التقطت لقادة المجموعة، مما أظهر المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ولي العهد في قمة العشرين، والتي تستعد المملكة لاستضافتها العام المقبل بالرياض.