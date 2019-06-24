حملة الراجحي تُعلن نتائج فرز المقبولين مبدئيًا

المواطن - الرياض

أعلنت حملة الراجحي صدور نتائج الفرز الأوّلي للمقبولين مبدئيًا في موسم حج 1440 داعية الراغبين في معرفة النتائج إلى التواصل معها عبر الرقم المُوحّد.

وقالت حملة الراجحي في بيان مقتضب لها : متابعينا الكرام نُفيدكم بأنه تمّ الانتهاء من فرز المقبولين مبدئيًا لموسم حج 1440هـ، ولمعرفة حالة القبول المبدئي يمكنكم التواصل مع منسق المنطقة، أو التواصل معنا على الرقم المُوحّد 920027768، علمًا بأن القبول النهائي سيعلن بعد إصدار التصاريح من الجهات الحكومية.

والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله (صالح ومحمد، رحمهما الله، وسليمان وعبدالله، حفظهما الله) وتحت إدارة وإشراف أبنائهم وأحفادهم.

وتسعى حملة الراجحي لجعل الحج ميسراً لكل حاجّ وذلك بالرعاية المادية والدعوية اعتماداً على أفضل الكفـاءات البشريـة المتميزة بالأمانة والإخلاص.

ويتطلّب التسجيل في حملة الراجحي للحج ما يلي:

1- صور شخصية 4*6 للرجال.

2- صورة من كرت العائلة الأمامي + الخلفي للعوائل.

3- إثبات صلة القرابة للمرافقين.

4- رقم جوال لكل حاج مستقل.

شروط التسجيل

واشترطت حملة الراجحي ما يلي:

أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الحج قبل ذلك.

أن يكون سعودي الجنسية.

الاستطاعة الجسدية وعدم وجود إعاقة.

ألا يقل العمر عن 25 عامًا للحاج المستقل و18 عامًا للحاج التابع.

حسن السير والسلوك

توافر متطلبات الحج.

ويمكن الدخول على موقع حملة الراجحي عبر الرابط التالي (هنا).

ويمكن معرفة شروط التقديم في حملة الراجحي عبر الرابط التالي (هنا).

كما يمكن تحميل نموذج استمارة التقديم في حملة الراجحي عبر الرابط التالي (هنا).

ولمعرفة متطلبات التقديم في حملة الراجحي عبر الرابط التالي (هنا).