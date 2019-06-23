حملة لدعم عمر النشوان بعد تغريدة الاعتزال الغامضة

المواطن - الرياض

بتغريدة مختصرة وكلمات غامضة أعلن الإعلامي عمر النشوان اعتزاله العمل دون الإفصاح عن المزيد من الأسباب.

وكتب عمر النشوان تغريدة جاء فيها : أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا، وختم تغريدته بعبارة “ولعن الله كل مَن ادعى أنه صديق وهو نعيق”.

وحاول العديد من أصدقاء ومُتابعي عمر النشوان دعمه حيث قال طلال الفرد : مَن يحب الطيران ويهوى القمم لن تطول فترة هبوطه! يا عزيزي فضاء الإعلام الجديد أوسع من شاشات التلفاز، فلا تُضيّق واسعًا ومن حقك أن تقف لتتنفس هواءً نقيًا وترتب أوراقك، وأنا مؤمن بأنك ستعود قريبًا وبقوة، فالضربة التي لا تكسرك “تقويك”.

أما الإعلامي الرياضي سعيد الهلال فقال مخاطبًا عمر النشوان : أنت خامة إعلامية فاخرة.. اذا وضعوا لك المعوقات.. جرب أن تجد فرصة أخرى.. لا تدع لحظة غضب اأو زعل تنهي ما بنيته!

وعبّر عبدالعزيز البكر عن دعمه عمر النشوان بالقول : قيمة إعلامية كبيرة أنت أقوى من المواقف.. لحظة غضب وتعود إن شاء الله.

وقالت رنا القاضي : القرارات لا تؤخذ لحظات الغضب من المهم البُعد عن الحدث لأيام حتى تهدأ النفس، ثم يؤخذ القرار، خلاف ذلك لن تضيف لحياة تقدمًا وستظل في نفس الدائرة.

بدوره عبّر فهد الفهد عن دعم عمر النشوان حيث قال : لا عليك الصعوبات تعترض كل الناس وأظنك ستنجح في التغلب على ما يواجهك وستنجح كن واثقًا بالله أولًا، ثم لا تنحني للعاصفة، وابحث عن خيارات جديدة.

وردّ عمر النشوان على أصدقائه بالقول : كنت أتمناها من قبل أن تكون سحابة صيف بس أظن أن الشق أكبر من الرقعة.

يُذكر أن عمر النشوان هو إعلامي وصحفي بدايته كانت في قناة الاقتصادية الفضائية بعام 2007 كصحفي ومراسل تلفزيوني، كما عمل صحفي أيضًا في صحيفة الاقتصادية وعمل في شبكة قنوات التعليم العالي، كما عمل في مجموعة إم بي سي 1 كمراسل تلفزيوني ومُعِدّ في برنامج الثامنة كما كان له تجربة في تقديم برنامج مسابقات تحت اسم «تحدي الـsms» عرض في شهر رمضان 2011 وبث على قناة الثقافية السعودية، وفي عام 2013 انضم إلى قناة العربية كمقدم نشرات الأخبار وكان هو المذيع الذي قرأ خبر انطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن ثم انتقل بعد ذلك إلى القناة السعودية.