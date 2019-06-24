حميدتي : لم نتفق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي

المواطن - متابعة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، الاثنين، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع كافة الأطراف على الهواء مباشرة.

وكشف حميدتي في كلمة ألقاها في كردفان أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي.

وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة حكماء من مائة شخص للمساعدة في تلك المرحلة.

وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل

وشدّد حميدتي على أنه لا يوجد معتقلون سياسيون حاليًا في سجون #السودان، مشيرًا إلى أن المجلس سيطلق معتقلي الحركات المسلحة في البلاد.

وذكر أن التغيير في السودان حقيقي ولا بد من استغلاله على نحو صحيح. وقال إن الإدارة الأهلية والشباب هم الذين يقودون التغيير حاليًا في السودان، موضحًا أن التغيير تم بإرادة الشعب، وبمساعدة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن التهميش والظلم يثيران المشاكل مثلما حصل في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذرًا من أن عدم استغلال التغيير الحالي، يمكن أن يفاقم التهميش في البلاد.

وألمح إلى أن المجلس الانتقالي سيعالج المشاكل الاقتصادية بشكل جذري.

وتعهّد نائب الانتقالي السوداني بمواجهة أي تجاوزات ترتكبها قوات الدعم السريع، متهمًا عناصر خارجية وحتى بعض الضباط في الجيش بانتحال صفة أفراد من تلك القوات.