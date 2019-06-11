خالد البلطان دون منافس في انتخابات الشباب

المواطن - الرياض

تقدَّم رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لدورة جديدة تستمر أربع سنوات، وفق النظام المتبع.

ولم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه، حتى إغلاق الباب رسميًّا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء؛ ليقترب البلطان من إدارة نادي الشباب لفترة قادمة.

وجاءت قائمة البلطان متكاملة من الأعضاء؛ لتولي مهام إدارة النادي العاصمي، وسط طموحات من جانب جماهيره بأن تشهد الفترة المقبلة عودة النادي لمنصات التتويج، بعد ظهوره الجيد خلال الموسم الماضي.

وتنطبق كل الشروط، التي أعلنتها هيئة الرياضة فيمن يتولى رئاسة النادي على البلطان، علمًا بأنه بدأ خلال فترته الحالية إعادة هيكلة للنادي، مع تسديد جزء كبير من ديونه في الموسم الماضي.

ويحظى البلطان بقبول واسع بين جماهير “الليوث”؛ بسبب نجاحاته مع النادي، وتحقيقه العديد من الإنجازات.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عدم إعادة تكليف أي رئيس على غرار الموسم الماضي، وطالبت الأندية بعقد الجمعيات العمومية وترشيح رئيس لأربعة مواسم، حسب النظام المتبع.

وفي وقت سابق، أوضح وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجاء الله السلمي، قد أوضح أنه ستُعقد الانتخابات في كل الأندية (المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها) دون استثناء، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأشار إلى أنه تم تقليص إجراءات ومراحل الانتخابات في الأندية إلى 14 يومًا، فيما ستُختصر هذه الإجراءات إلى 10 أيام في الأندية المشاركة آسيويًّا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، فتحت صباح الأحد الماضي، باب الترشح لرئاسة مجالس إدارات أندية دوري المحترفين، وتم إغلاقه في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.‎