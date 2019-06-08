خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

2019/06/08
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”.

وقال الفيصل في القصيدة:

ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال

أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال

سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال

فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال

مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال

لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال

جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.



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