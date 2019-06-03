خالد الفيصل يستقبل المهنّئين بعيد الفطر غدًا

المواطن - جدة

يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بعد صلاة مغرب يوم غدٍ الثلاثاء، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، وذلك في منزله بحي البساتين بجدة.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلن بيان من الديوان الملكي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440هجرية في الإمارات أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.