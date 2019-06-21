خالد بن سلمان : إيران تنشر الإرهاب في اليمن وتهدد أمن واستقرار المنطقة

المواطن - الرياض

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن إيران تنشر الإرهاب في اليمن، وتتناسي الحاجات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال الأمير خالد بن سلمان : سعدت اليوم بلقاء السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران؛ لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أنه تمّ التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة.

وتابع : بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي مُتخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني.