خالد بن سلمان: سنواجه جرائم الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

المواطن - الرياض

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستمر في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل.

وقال في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها”.

وأضاف: “أن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة”.

وتابع الأمير خالد بن سلمان، قائلًا: “منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.