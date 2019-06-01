خالد بن سلمان في ذكرى بيعة ولي العهد: سر بخطى عزك ونحن جنودك من وراءك

المواطن - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمر خالد بن سلمان، أنه مر عامان على بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب.

وقال الأمير خالد بن سلمان: عامان على بيعة سمو سيدي ولي العهد، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي، سدًّا منيعًا أمام العدو، ونبراسًا ملهمًا لشباب وطنك، فسر بخطى عزك يا سيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دومًا، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه.

وتحل علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث مر عامان من العمل والجهد والتنمية والبناء والعزم والحزم، نرى ثمارها في شتى المجالات، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030م.