خبراني القادسية يقترب من الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد الخبراني؛ لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي في طريقه لإنهاء إجراءات التعاقد مع مدافع القادسية محمد الخبراني؛ حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل، ويتبقى توقيع العقود والإعلان رسميًّا.

وقدم محمد الخبراني مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الموسم الرياضي الماضي، وكان هدفًا لعدد من الأندية، وفي مقدمتها ناديا النصر والاتحاد.

وفي حالة انتقال محمد الخبراني إلى النادي الأهلي رسميًّا، ستكون الصفقة الرابعة التي يبرها الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث سبق أن ضم سلطان مندش، خالد البركة ويزيد البكر.

وكانت إدارة النادي الأهلي الجديدة، برئاسة أحمد الصائغ، وعضو الشرف، المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل، قد وعدا الجماهير بإبرام عدد من الصفقات المميزة التي ستكون مفاجأة للجماهير.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.