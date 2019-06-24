خبير عالمي: إيران أضعف من دخول الحرب ووضعها الاقتصادي كارثي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات “كبرى” جديدة على إيران اعتبارًا من الاثنين، في محاولة لزيادة الضغوط على إيران في وقتٍ يعاني فيه اقتصادها من ضغوط مالية شديدة.

وقال ترامب عبر تويتر، يوم السبت، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في محاولة لمنع حصولها على أسلحة نووية، وذلك إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة بشكل فعلي على صناعة النفط والقطاعات الأخرى.

وقال كايلن بيرش، الخبير الاقتصادي العالمي في وحدة الإيكونوميست إنتليجنس (EIU) لصحيفة “سكووك بوكس” التابعة لقناة سي إن بي سي: “يمكننا القول بأمانٍ إن إيرادات إيران من النفط قد انخفضت بنسبة الثلثين على الأقل، لذلك فهي في وضع اقتصادي خطير للغاية”.

وأضاف بيرش: “إنهم يرون ضرورة الدخول في مواجهة لإخراج أنفسهم من هذا الصراع، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بخوض حرب كذلك”.

صادرات النفط

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ مايو من العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات شاملة على البلاد.

ويقدر بيرش أن إيران كانت تصدر ما بين 10 إلى 15 مليون برميل أسبوعيًا من صادرات النفط الخام المنقولة بحرًا في الربع الأول من العام، والآن ترى وحدة EIU “أحجامًا رمزية” تتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين برميل أسبوعيًا.

وأكّد أن الاستمرار بهذا النهج يضر بصادرات النفط الإيرانية، والتي تُعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، لاسيما بعد أن انخفضت الصادرات الإيرانية من النفط إلى مستويات تقترب من الصفر.