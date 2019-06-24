خبير عسكري: إيران تحاول لأقصى درجة شن حرب في المنطقة

المواطن - الرياض

قال اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان ورئيس هيئة إدارة القوات المسلحة سابقًا: إن التنسيق والتشاور بين المملكة وأمريكا مستمر بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة.

جاء ذلك تعليقًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة في مستهل جولة تشمل كذلك الإمارات، حيث أكد الظاهري أن هذه ليست أول زيارة ولن تكون آخر زيارة.

وأضاف الظاهري خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية التي تذاع على فضائية الغد مع الإعلامية داليا نجاتي، أن التهديدات والتوترات التي تقوم بها إيران الآن في المنطقة تجعل العالم كله يجب أن يعمل على توحيد الرؤى والتصدي لهذه التهديدات والتصعيد الإيراني الذي يحاول بأقصى جهد أن يشن الحرب في المنطقة؛ لأن طهران هدفها الرئيسي هو تدمير المنطقة، واستهداف الملاحة البحرية والجوية.

وأوضح أن الغرض من هذه الزيارة تشكيل تحالف ليس فقط على مستوى الخليج ولكن سوف يضم دول من آسيا ومن أوربا؛ لأن الإرهاب لا يمكن لأي دولة وحدها أن تكافحه.

وأشار إلى أن سياسة المملكة في المنطقة واضحة وهي تسعى إلى وجود السلام والحوار في المنطقة.