خروج محمد التهامي من المستشفى بعد وفاة محمود جليفون

المواطن - متابعة

شيّعت مصر اليوم الفنان محمود جليفون الذي لا يعرفه الكثير من المشاهدين بالرغم من مشاركته في أكثر من 300 عمل فني على مدار مشواره الممتد من العطاء.

ورحل محمود جليفون أمس في نفس اليوم الذي تُوفى فيه فنان مصري آخر هو محمد أبو الوفا الذي تم تشييع جنازته في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم 100 كم جنوب القاهرة.

وُلد محمود جليفون عام 1945، بدأ مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات، وهو ممثل تليفزيوني عمل بمسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون.

كما عمل محمود جليفون في عدد قليل من الأفلام السينمائية بأدوار ثانوية مساعدة، قدّم أكثر من 150 مسلسلًا كان أولهم مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين عام 1978 وهو رئيس العمال في الفيلم التليفزيوني أيام الخادمة أحلام 2005، وهو عباس المُمرض في فيلم الملعوب 1987.

ومن المسلسلات التي شارك فيها : الراية البيضا 1988، وعائلة الأستاذ شلش 1985 ، وتاجر السعادة 2009 ، والركين 2013.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها: الأسطورة، شيخ العرب همام، باب الخلق، أفراح القبة، الليل وآخره، أوان الورد فيما كان آخر ظهور له في مسلسل أفراح إبليس 2، الذي عرض مؤخرًا على إحدى القنوات المشفرة.

من جهة أخرى تماثل الفنان محمد التاجي للشفاء وخرج من المستشفى اليوم بعد وعكة صحية طارئة ألمت به.

وطمأن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد تعرّضه لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة.

وقال منير مكرم في تصريحات صحفية، إنه تواصل هاتفيًا مع الفنان محمد التاجي للاطمئنان عليه، متابعًا “التاجي الحمد لله بصحة جيدة وهو الآن في منزله، وخرج من المستشفى بعد عمل الفحوصات الطبية”.