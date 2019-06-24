خطة النصر لمنع حمدالله من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

أثارت تقارير إعلامية إمكانية رحيل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله عن صفوف نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق حمدالله بشكل مُلفت للأنظار مع نادي النصر في موسم 2018-2019 حيث تُوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف الدوري برصيد 35 هدفًا.

وقالت تقارير صحفية إن بعضًا من أعضاء شرف نادي النصر تحدّثوا مع حمدالله لإقناعه بالبقاء في صفوف أصفر العاصمة، خاصة أن المفاوضات لإبقاء حمدالله كانت تأجّلت مؤخرًا حتى انتخاب مجلس إدارة جديدة لنادي النصر.

بالطبع ستبذل إدارة النصر القادمة جهدها الكبير للإبقاء على حمدالله لأن رحيله سيؤثر على الفريق سلبًا في ظل تراجع مستوى اللاعب النيجيري أحمد موسى وعدم حسم صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون.

موسمين في عقده

ولايزال مُتبقيًا لـ حمدالله موسمان في عقده الجاري مع نادي النصر.

ويُذكر أن أحد الأندية الإيطالية اهتمّ مؤخرًا بالتعاقد مع حمدالله، وذلك بعد تألقه التهديفي مع نادي النصر في بطولة الدوري السعودي.

نشر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر صورة جديدة له بشكل جديد، وذلك أثناء مباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا أمس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدّث حمدالله عن صورته عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: شكل جديد لي.

ويبدو أن حمدالله لم يكن مهتمًّا بمتابعة مباراة المغرب ضد ناميبيا التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف دون ردّ.

وكانت مباراة المغرب وناميبيا أُقيمت أمس على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية، حيث انطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.