خطة الهلال لمنع تحقيق حلم سان لورينزو

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في التعاقد مع المدافع علي البليهي، لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي سان لورينزو الأرجنتيني يرغب بقوة في ضم علي البليهي، خاصة في ظل إعجاب المدرب خوان بيتزي بقدراته بجانب تعامل الثنائي مع بعضهما البعض مؤخرًا في المنتخب السعودي.

وقبل تحرك خوان أنطونيو بيتزي لتدريب نادي سان لورينزو، سبق لبيتزي تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا وفي بطولة كأس أمم آسيا التي أُقيمت في يناير الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولعب علي البليهي مع الأخضر وتحت قيادة بيتزي في مونديال روسيا 2018، حيث شارك في مباراة السعودية والأوروغواي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

خطة الهلال:

وربما يفكر نادي الهلال في رفض انتقال اللاعب علي البليهي لصفوف نادي سان لورينزو، خاصة أن إدارة أزرق العاصمة حاليًّا تُفكر في الإبقاء على نجوم الفريق والتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية للمنافسة على البطولات في موسم 2019-2020.

ويملك الهلال ربما خطة مناسبة من أجل الإبقاء على علي البليهي وعدم التفريط فيه لصالح فريق سان لورينزو، وهي تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية موسم 2019-2020 ووضع به امتيازات مناسبة تُبقي على اللاعب في صفوف أزرق العاصمة.

بيتزي لن يستسلم:

ويذكر أن المدرب بيتزي سيقاتل ولن يستسلم؛ وذلك من أجل التعاقد مع البليهي لصالح فريق سان لورينزو، خاصة أن أرقام علي البليهي مع نادي الهلال مؤخرًا جيدة للغاية.

وقبل اهتمام سان لورينزو بضم علي البليهي، حقق اللاعب رقمًا جيدًا مع الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، حيث تواجد مع الفريق الأول في 19 مباراة بمعدل 1710 دقائق لعب لم ينجح خلالها أي لاعب في مراوغته.