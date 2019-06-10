خطة ذكية من باريس سان جيرمان لضم نجم هولندا

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدّد خطته، وذلك للتعاقد مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي والمنتخب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح ماتياس دي ليخت في جذب الأنظار إليه خاصَّة بعد تألقه مع أياكس والمنتخب الهولندي في الفترة الأخيرة، حيث تسبّب في منافسة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان للتعاقد معه.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن باريس سان جيرمان واثق من قدرته على إقناع ماتياس دي ليخت بالانضمام لصفوفه مقابل إعطائه راتبًا أسبوعيًا مقداره 350 ألف جنيه إسترليني.

ووضع نادي باريس سان جيرمان كذلك الخطة المثالية من أجل إقناع دي ليخت بالانضمام له في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن دي ليخت تُوج مع أياكس بلقب الدوري الهولندي موسم 2018-2019 بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وشارك دي ليخت مع المنتخب الهولندي في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث وصل إلى المباراة النهائية وتُوج المنتخب البرتغالي باللقب على حساب المنتخب الهولندي.