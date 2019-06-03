خطة نجم الاتفاق تُسعد النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر في الفترة الأخيرة إعجابه الشديد بقدرات اللاعب محمد الكويكبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث يسعى العالمي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نادي الاتفاق، فكرة التفريط في اللاعب محمد الكويكبي خاصة أن فارس الدهناء يسعى للاحتفاظ بنجومه وتعزيز الصفوف بصفقات قوية؛ وذلك من أجل المنافسة على مقعد مؤهل لـ بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2020-2021.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن محمد الكويكبي يؤجل الرد على عرض إدارة الاتفاق لتمديد عقده عامين إضافيين، خاصة أن اللاعب يرغب في مغادرة النادي ولديه عروض أبرزها عرض من نادي النصر.

ويرغب النصر في أن يتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك للتعاقد مع الصفقات التي يريدها من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة.

ونجح النصر في التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

سيواجه نادي النصر، شقيقه نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

ويذكر أن بعض من التقارير الصحفية كانت ذكرت أن سعود آل سويلم رئيس النصر يُفكر حاليًا في التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة العالمي لمدة 4 سنوات.