خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

المواطن - الرياض

يودع حساب المواطن الدعم المخصص للدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من بداية يوم غد الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو.

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب المواطن، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

التسجيل مستمر ودعا حساب المواطن المواطنين للتسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر يوليو عبر الرابط التالي: هنا

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم.

شروط الأهلية

ولاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط حساب المواطن أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.