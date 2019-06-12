خماسي الدوري السعودي أمل المغرب في الكان

المواطن - مروة نبيل

كشف الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة منتخب المغرب النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين محترفين في الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد لاعبو الدوري السعودي للمحترفين الأكثر تواجدًا في قائمة منتخب المغرب بـ5 لاعبين، الأمر الذي يعكس قوة وتطور دورينا خلال الفترة الماضية.

ويتواجد في قائمة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في بطولة الكان 2019، ثنائي نادي النصر نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، وثنائي فريق الاتحاد كريم الأحمدي ومروان دا كوستا، ونجم الشباب مبارك بوصوفة.

المغاربة يتألقوا

وقدّم ثنائي النصر مستوى مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث تُوج عبدالرزاق حمدالله بجائزة هداف البطولة بـ34 هدفًا، فيما يُعد أمرابط ضمن قائمة الأكثر صناعة للأهداف.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الاتحاد هذا الموسم، إلا أن الأحمدي ودا كوستا ظهروا بشكل جيد، خاصة مروان الذي ساهم في تحسن أداء العميد الدفاعي، كما قدم بوصوفة أداء جيدًا مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

اللقب الثاني

ويدخل منتخب المغرب بطولة الكان 2019 بهدف التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وحصد البطولة مرة واحدة في عام 1976، ويعول رينارد على لاعبيه المحترفين في العودة إلى منصات التتويج.

ويقع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم منتخبات كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا.