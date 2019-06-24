خورخي ألميرون مدربًا لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الشباب عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن إدارة الليث برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا احترافيًا مع المدرب خورخي ألميرون اليوم الاثنين.

وسبق للمدرب خورخي ألميرون تدريب أندية إنديبيندينتي ولانوس وسان لورينزو في الأرجنتين بالإضافة لتدريب نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وكان خالد البلطان فاز برئاسة نادي الشباب بالتزكية بعد إعلان الجمعية العمومية في النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقبل تعاقد الشباب مع المدرب خورخي ألميرون، كان المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري رُشح لتدريب الليث.

ويملك جروس خبرة التدريب في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب النادي الأهلي والفوز معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015- 2016.

واحتل نادي الشباب، المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.