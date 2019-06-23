خيانة الحارس الشخصي وراء مقتل رئيس أركان حرب إثيوبيا

المواطن - محمود نبيل:

كشفت مصادر مسؤولة في وسائل الإعلام الإثيوبية، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بعملية الانقلاب التي شهدتها البلاد على مدى الساعات القليلة الماضية.

وحسب ما ورد على شبكة سكاي نيوز، فإن وسائل الإعلام الرسمية أكدت أن رئيس أركان الجيش الإثيوبي قُتل برصاص حارسه الشخصي، وليس ضمن تبادل إطلاق النار في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، أكدت مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في إثيوبيا.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد قد قال إنّ رئيس أركان الجيش الجنرال، سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.