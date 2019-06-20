دار الإفتاء المصرية: نتمنى توفيق منتخبنا لإسعاد قلوب المصريين جميعًا

المواطن - محمد سمعه

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا تحفيزيًا لـ المنتخب المصري الأول لكرة القدم وذلك بمناسبة مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق غدًا بمباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

ونشر الحساب الرسمي لـ دار الإفتاء عبر تويتر بيانه والذي جاء كالتالي: ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا. كما ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم.

وأضاف البيان: علينا أن نعلم أن كل إنجاز رياضي أو اقتصادي أو علمي أو أدبي أو أخلاقي هو رصيد مضاف إلى الأجيال القادمة من بعدنا ترفع به رأسها عاليا ويساهم في استكمال مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار.

وتابع بيان دار الإفتاء: إننا الآن كما نفخر بما تركه لنا أسلافنا من إنجازات عظيمة في كافة المجالات وشتى العلوم والفنون، فعلينا أن نتعاون جميعا لكي نحافظ على راية مصر عالية خفاقة، فلنقدم أفضل ما عندنا إلى الأجيال من بعدنا، وإننا لنشكر من قلوبنا قيادة مصر الحكيمة.

وقال البيان: مهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضاراتنا.

وتُقام مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على ملعب القاهرة الدولي بحضور ما يُقرب من 80 ألف متفرج.