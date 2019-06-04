داعشي يهاجم دورية أمنية لبنانية ويقتل 4 أفراد ليلة العيد

المواطن - متابعة

ذكر مسؤولون أن إرهابيًا هاجم دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد ليل الاثنين مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين قبل أن يفجر نفسه.

ووصفت وزيرة الداخلية ريا الحسن الحادث بأنه هجوم منفرد، بيد أن السلطات ألغت احتفالات عيد الفطر في المدينة الساحلية يوم الثلاثاء وتعهدت بتأمينها.

من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون في أول تعليق له على الحادث أن أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة.

ودعا الرئيس اللبناني المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق الشائعات التي تزرع القلق في نفوس الناس.

وأطلق المهاجم الذي ينتمي لتنظيم داعش النار باتجاه فرع مصرف لبنان ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وفق بيان للجيش. وطال إطلاق النار أيضًا دورية لقوى الأمن.

من جانبه أكد الجيش اللبناني أنه إثر الهجوم، بدأت وحدات من الجيش بتنفيذ عمليات تفتيش بحثًا عن مطلق النار لتوقيفه، ثم طوقته في أحد المباني السكنية و”اشتبكت معه فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه”.