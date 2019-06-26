دانية الشافعي بفستان الزفاف : شعور غريب ومختلف

المواطن - سعد البحيري

وقع الكثير من متابعي المذيعة دانية الشافعي في حيرة بعدما ظهرت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل وهي ترتدي فستان الزفاف.

وتسبّب الأمر في كثير من التكهنات حول زواج دانية الشافعي واسم الزوج الذي لم يسمع به أحد من قبل.

وزادت دانية الشافعي من حيرة متابعيها حين كتبت على صورتها بفستان الزفاف : يقولون إن الزواج لازم يكون في سن مُعيّن وأنا أقول لازم يكون مع الشخص المناسب .. عقبال اللي ما اتزوجوا يا رب.

وفي بوست لاحق نشرت عدة صور لها بفستان الزفاف وعلقت عليها بالقول : كن مع من لا يكون بدونك .. هذا اليوم مميز بالنسبة لأي بنت . ودائما تكون حريصة على أنها تطلع بأفضل إطلالة.

وتابعت دانية الشافعي : هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ لوك عروسة .. ومع أنها كانت مجرد بروفة إلا أن شعوري كان غريبًا ومختلفًا وأنا لابسة الفستان الأبيض .. واستدركت : “يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم”.

والمعروف أن دانية الشافعي هي مذيعة سعودية شهيرة ولدت عام 1983 وقدمت العديد من برامج الأطفال وهي طفلة صغيرة على قناة MBC3 ثم في مراحل عمرية لاحقة تنوعت برامجها.

حصلت دانية الشافعي على الشهادة الثانوية بتفوق ثم انتقلت إلى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية.

انضمّت للعمل ب قناة MBC3 منذ بداية تأسيسها نهاية عام 2004، حصلت طوال مسيرتها على العديد من الجوائز وقدمت مهرجانات وفعاليات في قناة إم ‌بي ‌سي 3، في عام 2014 أدت شخصية دانية بمسلسل كرتوني خاص بها ويحمل اسمها عرض على القناة ذاتها.

كذلك لديها قناة خاصة في موقع يوتيوب، تقدم خلالها برنامجها المنوع هرجة دانية الذي تقدم خلاله عدة أفكار ومواضيع تهم العديد من الشرائح من المجتمع.