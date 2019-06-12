دبوس ذكي يحذر من أشعة السرطان

المواطن - متابعة

طرحت شركة لوريال الفرنسية بالتعاون مع شركة أبل الأمريكية جهازًا صغيرًا يمكن تثبيته على الملابس، يُصدر تحذيرًا عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الجهاز عبارة عن دبوس صغير لا يتجاوز ثمنه 60 دولارًا، جرى طرحه تحت تصنيف العناية بالبشرة، ويُعرض للبيع على موقع أبل الرسمي وبعض المتاجر.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الدبوس الذي يحتوي على أجهزة استشعار للأشعة فوق البنفسجية، يمكن لصقه على الأظافر أو تثبيته على الملابس أو الساعة.

ويقوم الجهاز بقياس مدى تعرض الجسم للأشعة فوق البنفسجية والرطوبة، التي يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالبشرة والعينين، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان الجلد.

ويعمل الدبوس الذي لا يحتاج بطارية ويعتمد على أشعة الشمس باستخدام تقنية “NFC”، وهي تقنية اتصال لاسلكية، حسب ما كشف المصدر ذاته.