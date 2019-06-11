دبي: المملكة الشريك التجاري الأول خليجيًّا وعربيًّا

المواطن - الرياض

أكدت بيانات تجارة دبي الخارجية للربع الأول 2019 أن المملكة تأتي بمركز الشريك التجاري الأول للإمارة، خليجيًّا وعربيًّا والرابع عالميًّا بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم.

وتصدرت الصين شركاء دبي التجاريين العالميين، بقيمة 36.4 مليار درهم، بالربع الأول، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالميًّا بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.

وحققت القيمة الإجمالية لتجارة دبي الخارجية نموًّا قويًّا إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلة نموًّا نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام، 2018 بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتابع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.