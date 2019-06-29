دخله 6 آلاف ريال شهريًّا هل يحصل على حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن حالة السكن لا تؤثر على الدعم المخصص للمستفيدين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا جاء فيه: أنا لا أستفيد من حساب المواطن، رغم أنني أقيم مستقلًّا في مسكن مستأجر وعندي فواتير كهرباء ومياه.

ورد حساب المواطن بالقول: حالة السكن لا تؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم للفرد المستقل بناء على مجموع دخله.

وتابع أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، نسعد بخدمتك (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.