دراسة تحذر من نوم النساء أمام التلفزيون

المواطن - متابعة

حذّرت دراسة علمية حديثة من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، مُشيرة إلى أن لها مخاطر عدة، خصوصاً على النساء.

وأوضحت الدراسة العلمية أن “السمنة” هي من أبرز المخاطر من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، وفقاً لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الضوء الصناعي المنبعث من التلفزيون في الليل يُؤدي إلى زيادة الوزن، ومن ثم الإصابة بالسمنة والبدانة، وذلك على مدى 5 سنوات.

وشملت الدراسة، التي نشرت في دورية “جاما إنتيرنال مديسين” نحو 44 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عاماً.

وقالت الدراسة، التي قام بها باحثون من المعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية، إن الحد من الأضواء الصناعية المنبعثة في غرفة النوم قد يشكل وسيلة أخرى للتغلب على أزمة السمنة.