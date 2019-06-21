درجة الحرارة في جدة تنافس الكويت وجنوب العراق

المواطن - جدة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن درجة الحرارة في جدة سجلت ظهر اليوم الجمعة 50 درجة مئوية.

وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة في جدة التي تم تسجيلها اليوم في جدة هي أعلى حرارة تسجل في المملكة لهذا العام ١٤٤٠هـ منذ دخول فصل الصيف فعليًّا.

ولفت إلى أن درجة الحرارة في جدة اليوم تنافس بذلك مدن الكويت وجنوب العراق، ولا يستبعد أن تكون هناك مدن في منطقة مكة المكرمة قد سجلت مثلها أو أعلى منها بقليل، مضيفًا أن معظم مناطق المملكة تسجل أقل من المعدل السنوي.

والمعروف أن درجة الحرارة في السيارة لا تقدم دليلًا دقيقًا على درجة الحرارة الحقيقية؛ حيث تتأثر بالعديد من المؤثرات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة).