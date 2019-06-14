درصاف القنطاوي.. أول سيدة تُدير مباراة في الدوري التونسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين درصاف القنطاوي لإدارة مباراة الترجي والبنزرتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري التونسي للمحترفين.

ودخلت الحكمة الدولية درصاف القنطاوي تاريخ كرة القدم التونسي، حيث أصبحت أول حكمة تُدير مباراة من الرابطة المحترفة الأولى.

وأدارت درصاف القنطاوي عددًا من المباريات الإفريقية النسائية، كما تواجدت في الطاقم التحكيمي لمباراة البنزرتي ضد مستقبل قابس، ولكنها كانت حكمًا رابعًا.

وسبق أن تواجدت درصاف القنطاوي في مباراة هامة للرجال، شهر مايو الماضي، حيث أدارت لقاء الملعب التونسي وجمعية جربة في الجولة الأخيرة لمرحلة الصعود في الدوري التونسي الدرجة الثانية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضمن التتويج رسميًا بلقب الدوري التونسي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي والـ29 في تاريخه.