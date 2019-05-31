دروس مستفادة لـ الأخضر بعد خسارة مباراة السعودية وبنما

المواطن - محمد سمعه

ودع الأخضر الشاب، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والمُقامة حاليًّا في دولة بولندا، وذلك بعد الخسارة في مباراة السعودية وبنما بالأمس في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في كأس العالم.

وبالطبع لم يحقق الأخضر النتائج المرجوة منه في بطولة المونديال، حيث كانت الخسارة في مباراة السعودية وبنما، هي الخسارة الثالثة للأخضر في الدور الأول بعد الخسارة من المنتخبين الفرنسي والمالي في أول جولتين.

دروس جيدة للأخضر:

ويذكر أن الأخضر استفاد كثيرًا من الخسارة في مباراة السعودية وبنما، حيث اكتسب لاعبو المنتخب السعودي الشاب خبرة دولية جيدة قد تُفيدهم في حال شاركوا مع المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

شهدت مباراة السعودية وبنما، تألقًا مميزًّا من اللاعب فراس البريكان والذي نجح في إحراز هدفًا جميلًا في شباك المنتخب البنمي، وكان هدف التعادل للأخضر قبل أن يُسجل منتخب بنما هدف الفوز الثاني.

ويذكر أن فراس البريكان كان نجح في تسجيل ثاني أهدافه في بطولة كأس العالم للشباب، حيث أحرز هدفه الأول في شباك منتخب مالي يوم الثلاثاء الماضي في لقاء الجولة الثانية، وسجل هدفه الثاني في مباراة السعودية وبنما.

وتميز الأخضر خلال مباراة مالي ومباراة السعودية وبنما بالكثافة الهجومية وسوء التمركز الدفاعي، وهذا ما يُفسر اهتزاز شباك المنتخب السعودي بثمانية أهداف من المنافسين، بواقع هدفين من المنتخب الفرنسي وأربعة أهداف من منتخب مالي وهدفين من المنتخب البنمي.

وتحدث خالد العطوي مدرب الأخضر بعد مباراة السعودية وبنما قائلًا: أشكر لاعبي المنتخب على ما قدموه طوال البطولة، اجتهدوا وقدموا الكثير، أخبرت اللاعبين أنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة.

وأضاف العطوي بعد مباراة السعودية وبنما: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.