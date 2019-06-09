دوخة عينه على التتويج بكأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى نادي الرائد والمنتخب الجزائري الأول، عز الدين دوخة، أنه يستهدف التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، مُشيدًا في الوقت ذاته بالمجهود الكبير الذي يبذله المدير الفني جمال بلماضي.

وتحدث دوخة لوسائل الإعلام عن معسكر منتخب الجزائر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية قائلًا: “نحن على أتم الجاهزية لخوض غمار كأس إفريقيا بقوة، الأجواء تحسنت كثيرًا داخل المنتخب الوطني”.

وتابع حارس الرائد المتألق تصريحاته قائلًا: هناك لحمة بين اللاعبين وتشعر بأنهم كرجل واحد وهذا طبعًا بفضل عمل المدرب الوطني جمال بلماضي الذي قام بمجهودات جبارة منذ تسلمه زمام الفريق الوطني”.

واختتم دوخة تصريحاته بشأن استعدادات محاربي الصحراء للبطولة قائلًا: “المرحلة الأولى من المعسكر في الجزائر جرت في ظروف رائعة، الهدف كما قال المدرب هو التتويج بالكأس، رغم أن ذلك لن يكون سهلًا”.

ويستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لمواجهة بوروندي ومالي وديًّا في إطار استعداداته لمشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يقع في المجموعة الثالثة بصحبة السنغال، كينيا وتنزانيا.