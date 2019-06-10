دوري أمم أوروبا يُحطم أحلام سيليسين

المواطن - مروة نبيل

دخل حارس مرمى منتخب هولندا، ياسبر سيليسين، بطولة دوري أمم أوروبا بهدف التتويج باللقب، وتعويض إخفاقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني هذا الموسم.

دوري أمم أوروبا:

وظهر منتخب هولندا الأول لكرة القدم بمستوى مميز في منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا 2019، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بإنجلترا من الدور نصف النهائي.

ولعبت هولندا ضد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في نهائي دوري أمم أوروبا 2019، لينجح برازيل أوروبا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز بالنسخة الأولى من البطولة القارية، الأمر الذي أحبط سيليسين.

أمم أوروبا ليس الأول:

وكان سيليسين قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره فالنسيا، ليعود ويخسر نهائي دوري أمم أوروبا ضد البرتغال بهدف دون رد.

أمم أوروبا تحبط سيليسين:

وأعرب سيليسين عن حزنه الشديد لخسارة نهائي دوري أمم أوروبا ضد البرتغال، خاصة أنه النهائي الثاني الذي يُهزم فيه خلال فترة قصيرة للغاية، الأمر الذي سبب له حالة من الإحباط.

وشدد حارس منتخب هولندا الأول لكرة القدم، على أن هذا الموسم كان صعبًا للغاية بالنسبة له، خاصة أن لم يُشارك سوى في عدد قليل من اللقاءات، بسبب معاناته من إصابات، بجانب خسارة بطولتين، مضيفًا: “أريد أن أنسى هذا العام سريعًا”.

وأوضح سيليسين أنه يريد أن يستريح بعض الوقت بعد نهاية بطولة دوري أمم أوروبا 2019، قبل أن يتخذ قراره مع وكيل أعماله بشأن الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل أو الرحيل.