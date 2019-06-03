ديجينيك: الهلال الأكثر احترافية في آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك مدافع نادي الهلال أنه سعيد بالتواجد في صفوف الزعيم.

وتحدث ديجينيك في حوار صحفي مع صحيفة Kurir قائلًا: الهلال نادٍ ممتاز وهو الأكثر احترافية في آسيا ولدينا كل شيء، وأيضًا العديد من اللاعبين المحليين يتحدثون الإنجليزية.

وأضاف اللاعب الأسترالي: المشجعون مميزون، والملعب ممتلئ دائمًا، ولذلك أنا راضٍ جدًا عن تواجدي هنا.

وأكمل ديجينيك حديثه قائلًا: إن كان الباب مفتوحًا لي، بالتأكيد أود العودة، أنا لم أنجز مهمتي بعد مع ريد ستار .. ما زال هناك الكثير لنقدمه سويًا، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث.

وأكّدت تقارير صحافية أن نادي الهلال يعتزم الاستغناء عن المدافع الأسترالي ديجنيك لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2019، لتبدأ الإدارة في البحث عن محترف بديل.

وتعاقد نادي الهلال مع ديجنيك لمدة ثلاث مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حينما كان بصحبة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019.