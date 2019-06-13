دي ليخت يصدم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

صدم الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام، مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بعدما اقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة “تليجراف”، أن والدة وصديقة دي ليخت كانتا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، لمعاينة المنازل التي تصلح للسكن، ما يدل على اقتراب اللاعب الهولندي من صفوف سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

وتسعى إدارة سان جيرمان لإنهاء الاتفاق على ضم دي ليخت سريعًا، خاصة بعدما نجح برشلونة الإسباني في التعاقد مع زميله فرينكي دي يونج، والذي كان هدفًا أساسيًا للفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق دي ليخت مع أياكس أمستردام هذا الموسم، حيث توج بالثنائية المحلية الدوري الهولندي والكأس، وساهم في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وصعد مع منتخب بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية وحصل على الوصافة.

ولفت ماتياس دي ليخت نظر العديد من الأندية الأوروبية، ومنها برشلونة، باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن التقارير الصحافية تؤكد اقترابه من النادي الباريسي.