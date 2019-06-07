ذعر إيران من القوات الأمريكية أجبرها على التراجع

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكّد القائد الأعلى للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، أن طهران تراجعت عن شنّ هجوم واضح ضد القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي بعد تعزيز القوات هناك، غير أنه أوضح أن تهديد طهران لا يزال “حقيقيًا للغاية”.

إيران انسحبت

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، أمس الخميس، برفقة مجموعة مُكونة من 3 صحفيين خلال طريقه إلى المنطقة، إن طهران اختارت “التراجع وإعادة الحساب” بعد إجراء الاستعدادات لهجوم واضح، لكنه أضاف أنه لا يزال قلقًا من احتمال قيام إيران بالعدوان.

ولم يذكر ماكنزي تفاصيل عن نوع الهجوم الذي كان البنتاغون يتوقعه من إيران، مرجعًا ذلك لأسباب أمنية.

قوات أمريكية إضافية

وقال ماكنزي في بغداد: “لا أعتقد في الواقع أن التهديد قد تقلص، أعتقد أن التهديد حقيقي للغاية”، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد طلب قوات أمريكية إضافية لتعزيز الدفاعات لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح ماكنزي أن القوات الأمريكية نجحت في إرجاع طهران، لكنه بدا غير واثق في أن ذلك يغير خططها الاستراتيجية، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القوة في المنطقة “لإثبات الردع” دون استفزاز إيران دون داع”.

تغير الموقف الأمريكي:

وقالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية: إن هناك مخاوف في إيران بعد قيام الولايات المتحدة بعرض للقوة العسكرية في المنطقة، بما في ذلك إعلان أنها سترسل 1500 جندي إضافي وطائرة مقاتلة إلى المنطقة.

واستندت إدارة ترامب أيضًا إلى سلطة الطوارئ لدفع بيع مليارات الدولارات من الأسلحة إلى دول من بينها المملكة والولايات المتحدة، مشيرة إلى الحاجة إلى ردع أنشطة إيران “الخبيثة” في الشرق الأوسط.