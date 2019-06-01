ذكرى بيعة ولي العهد.. عامان من الحزم والعزم والأمن والأمان

المواطن - الرياض

تحل علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

عامان من العمل والجهد والتنمية والبناء والعزم والحزم، نرى ثمارها في شتى المجالات، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030م.

وتصدر وسم “ذكرى بيعة ولي العهد”، الترند في المملكة خلال الساعات الماضية، حيث انهالت الدعوات بالخير والبركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في هذه الأيام المباركات.

وتفاعل الأمير سعود بن سلمان مع الوسم بقوله “الله يحفظك ويطول عمرك”.

رؤية حكيمة واستشرافية

وعلق الشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة على الوسم بقوله “نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة البيعة الثانية، رؤية حكيمة واستشرافية، تصوغ خارطة المستقبل للمملكة على كافة الأصعدة”.

وقال سائق الراليات الشهير يزيد محمد الراجحي “نجدد البيعة والعهد بالولاء والسّمع والطّاعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وندعو الله أن يحفظه ويمده بعونه وتوفيقه ، تحت قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله”.

وغرد سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل بقوله “لا تستغربوا حملات الأعداء التي تستهدف السعودية قاصدة الأمير محمد بن سلمان، فهم يرون رجلاً ساهم في تشغيل ماكينة بلده بالسرعة القصوى، وهم يتمنون لهذا البلد إن لم يقف عن المضي قدماً، أن يسير على الأقل كسلحفاة، معرضاً عن كفاءات إنسانه وإمكانيات أرضه!”.

وتفاعلت صاحبة حساب سعودية 2030 بقولها:

إن كانتْ همّتنا مثل جَبل طَويق.. أنت السّحاب اللِّي طويق ظلّه

وغرد د. أحمد الخالدي مدرب التنمية البشرية بقوله:

بالحب والوفاء ..والطاعة والولاء ..

..نجدد البيعة ..

لرجل المنجزات .. وصانع المعجزات

ولي العهد : محمد بن سلمان

عامان حزم وعزم وأمن وأمان

وقال د.أحمد العامري، المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، “عامان من العمل والإنجاز في مختلف المجالات وفق رؤية وطن عظيم طموح، وبهمة شعب كالجبال، نجدد سيدي العهد والولاء في ذكرى بيعة ولي العهد ،حفظكم الله ورعاكم وأمدكم بنصره وتوفيقه”.