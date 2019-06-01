رئاسة الحرمين تعلن نجاح خطتها في ليلة 27 رمضان

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت العامة للأمن والسلامة والحشود، ممثلة في إدارة الحشود بالمسجد الحرام، عن نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وكثفت الإدارة جهودها لرصد ومتابعة الملاحظات المتعلقة بحركة الحشود وإدارتها في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وذلك بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الأمنية المشاركة، بما يكفل تأدية المصلين والمعتمرين مناسكهم في يسر وسهولة.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود قد كثفت جهودها في العشر الأواخر خاصة وليلة السابع والعشرين خاصة، لتلافي كافة المعوقات والملاحظات التي قد تؤثر على سلامة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين.