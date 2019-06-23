رئيس الصين يزور اليابان للمرة الأولى في قمة العشرين

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جينبينغ سيزور اليابان من يوم الخميس وحتى يوم السبت من هذا الأسبوع لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها شي إلى اليابان منذ أن تولّى المنصب في عام 2013 وأول زيارة لرئيس صيني منذ “هو جينتاو” الذي زار اليابان في شهر نوفمبر من عام 2010 لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ “أبيك”.

وخلال الزيارة التي ستستمر 3 أيام، من المتوقع أن يجتمع شي مع آبيه لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية وإمكانية القيام بزيارة دولة إلى اليابان.

كما من المُتوقع أن يجري الرئيس الصيني محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وسط استمرار المشاحنات التجارية بين البلدين، وستتركز الأنظار لمعرفة إن كان الزعيمان سيتمكنان من إيجاد طريقة لتسوية القضية.

كما من المتوقع أن يتبادلا وجهات النظر بشأن المحادثات المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حيال النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية.